В Совфеде считают оправданными предложения по расширению использования маткапитала

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Новые предложения по расширению применения материнского капитала являются оправданными, никаких препятствий для их реализации нет, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту с вопросом о расширении применения материнского капитала. В частности, она предложила разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, оказываемые ИП, и дать возможность тратить его на строительство жилья сразу после рождения ребенка, уточняет издание.

"Считаю эти меры очень полезными, нужными. Первая мера - это перенос на более ранние сроки [возможности использования маткапитала], чтобы семья к трехлетнему возрасту ребенка уже смогла что-то реализовать для улучшения жизни. В этом плане можно говорить только с положительной стороны, эта мера абсолютно оправдана", - пояснил Рязанский.

Он добавил, что также поддерживает второе предложение, которое "расширяет возможности допобразования". "Это дает возможность семье в более ранние сроки продолжить работу над карьерой и использовать все имеющиеся способы решения проблем нахождения ребенка в дошкольных учреждениях для целей допобразования", - добавил сенатор.

Он отметил, что не видит никаких трудностей для реализации данных предложений.