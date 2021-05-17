Министерство обороны Индии представило новое лекарство для лечения COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая. /ТАСС/. Оборонное ведомство Индии совместно с министерством здравоохранения и благосостоянии семьи в понедельник представило препарат 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG) для лечения инфицированных коронавирусом.

Как сообщает газета Hindustan Times, новое лекарство, созданное Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), способствует более быстрому выздоровлению госпитализированных пациентов и снижает у них дополнительную кислородную зависимость. Препарат 2-DG выпускается в виде порошка и принимается перорально путем растворения в воде.

"Это лекарство стало первым результатом создания в Индии новых средств борьбы с COVID-19. Он сократит время восстановления у пациентов и уменьшит у них кислородную зависимость", - заявил на церемонии представления 2-DG индийский министр здравоохранения Харш Вардхан.

По его словам, "в ближайшее время препарат поможет борьбе с коронавирусом не только в Индии, но и во всем мире".

После проведения клинических испытаний 2-DG Генеральный контролер по лекарственным средствам Индии (DGCI) одобрил этот препарат для экстренного использования в качестве дополнительной терапии у пациентов с коронавирусом средней и тяжелой степени.

За минувшие сутки медики Индии зарегистрировали 281 386 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 24 965 463. Число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за последние 24 часа на 4 106 и составило 274 390. По данным Минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 691 211 человек, общее число привитых граждан достигло 182 926 460.