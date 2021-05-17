СК предложил снизить размер ущерба, за который хакерам грозит лишение свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) предлагает снизить размер ущерба, за который может наступать уголовная ответственность хакеров. Об этом заявил в понедельник председатель СК Александр Бастрыкин, выступая на международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Мы полагаем, что целесообразно, в частности, пересмотреть в сторону понижения размер ущерба, относящийся к крупному, закрепленный в статье 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). Речь идет о том, чтобы понизить размер причиненного ущерба, чтобы наступила уголовная, а не административная ответственность за киберпреступления", - сказал Бастрыкин.

В настоящее время по ч. 2 ст. 272 УК РФ грозит ответственность, если неправомерный доступ к компьютерной информации повлек крупный ущерб (в размере свыше 1 млн рублей) или это преступление было совершено из корыстной заинтересованности. За это предусмотрено до четырех лет лишения свободы. Ответственность по ч. 1 этой статьи наступает в случае уничтожения, блокирования, модификации или копирования информации, за это грозит до двух лет лишения свободы.

В 2020 году, по словам Бастрыкина, СК расследовал 15 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационных технологий или интернета. "Это на треть больше, чем в 2019 году", - отметил он.

"Мы полагаем, что надо усилить санкции по ст. 159.3, 159.6 УК РФ, когда речь идет о мошенничестве с использованием электронных средств платежа и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Сегодня мы знаем, как обманывают не только пожилых людей, но и достаточно грамотных, достаточно молодых. Это кибермошенничество набирает обороты, и мы полагаем, что вакцинация права в данном случае должна заключаться в том, чтобы модерировать, оптимизировать наше уголовное законодательство", - подчеркнул Бастрыкин.