Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до максимума с 30 ноября

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник продолжил рост и увеличился до 1,09 - максимума с 30 ноября прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В Москве показатель вырос до 1,2, что для столицы стало максимальным значением коэффициента с 10 мая.

В шести из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор превышает единицу. Помимо Москвы, это Самарская и Нижегородская области (1,1 и 1,08 соответственно), Подмосковье и Свердловская область (1,04), а также Санкт-Петербург (1,03).

В Воронежской и Ростовской областях коэффициент составил ровно 1. Ниже он только в Иркутской области (0,99) и Красноярском крае (0,95).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.