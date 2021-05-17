{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Попова: государство должно сделать все, чтобы избежать введения локдауна при пандемии

Глава Роспотребнадзора напомнила, что коронавирус является не самым страшным из возможных реализуемых эпидемиологических рисков, так как у этого вируса не самая высокая контагиозность

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Основной задачей государства, к которой необходимо стремиться, - при возникновении пандемии сделать все, чтобы не вводить локдаун. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По ее словам, главная задача, которая стоит сейчас перед государством, - сделать все необходимое, чтобы избежать локдауна. "Эпидемия и пандемия, [борьба с ними], но без локдауна", - сказала она на конференции, посвященной 90-летию Института общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского университета.

Попова напомнила, что коронавирус является не самым страшным из возможных реализуемых эпидемиологических рисков, так как у этого вируса не самая высокая контагиозность. Кроме того, длительный инкубационный период в две недели дает время для выработки реакции и противодействия.

Теги
РоссияПопова, Анна Юрьевна
Кабмин утвердил требования к антитеррористической защищенности летних лагерей и баз отдыха
Читать полностью