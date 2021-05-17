Попова: государство должно сделать все, чтобы избежать введения локдауна при пандемии

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Основной задачей государства, к которой необходимо стремиться, - при возникновении пандемии сделать все, чтобы не вводить локдаун. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, главная задача, которая стоит сейчас перед государством, - сделать все необходимое, чтобы избежать локдауна. "Эпидемия и пандемия, [борьба с ними], но без локдауна", - сказала она на конференции, посвященной 90-летию Института общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского университета.

Попова напомнила, что коронавирус является не самым страшным из возможных реализуемых эпидемиологических рисков, так как у этого вируса не самая высокая контагиозность. Кроме того, длительный инкубационный период в две недели дает время для выработки реакции и противодействия.