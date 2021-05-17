Мишустин поздравил коллектив Центра им. Бакулева с 65-летием

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева с 65-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

"Сегодня центр - одна из ведущих кардиологических клиник в мире, крупнейший научный, лечебно-диагностический, учебный и производственный комплекс, где изучают этиологию и патогенез сердечно-сосудистых заболеваний, разрабатывают и внедряют современные виды диагностики и лечения, проводят высокотехнологические операции, оказывают хирургическую помощь детям и взрослым из самых разных регионов нашей страны", - говорится в поздравлении.

Премьер отметил, что в центре работает высокопрофессиональная команда, где каждый владеет искусством врачевания и с большим вниманием относится к пациентам. "Ежедневно вы прикасаетесь к сердцам людей, спасаете их жизни, дарите надежду на выздоровление, делаете все, чтобы люди с сердечными заболеваниями победили недуг. Сотни тысяч пациентов искренне благодарны вам за это", - добавил Мишустин.

Глава правительства также напомнил, что история центра связана с именем выдающегося ученого, хирурга Александра Николаевича Бакулева. По его инициативе в 1956 году был открыт первый в стране институт сердечно-сосудистой хирургии.