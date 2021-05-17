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Facebook грозит до 28 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный в РФ контент

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Компанию Facebook могут оштрафовать в РФ на общую сумму 28 млн рублей по четырем новым эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступили четыре протокола, составленные по ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Компании грозит наказание в виде штрафа на сумму 28 млн рублей", - сказали в суде.

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