Москалькова заявила, что двойные стандарты в сфере прав человека ощущаются все чаще

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в сфере защиты прав человека все чаще ощущаются двойные стандарты, несмотря на диалог между Россией и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Об этом она заявила в понедельник на открытии курсов повышения квалификации Европейского учебного института и Совета Европы, действующих при Московском государственном институте международных отношений МИД РФ.

"Очень важно, что мы в диалоге с Европейским судом по правам человека и воспринимаем те замечания, которые высказываются в наш адрес <...> В прошлом году был принят закон о компенсациях за ненадлежащие условия содержания под стражей. Конечно, это сразу же снизило количество обращений - люди могут в России получить эту компенсацию. Это тоже результат диалога и участия. Но двойные стандарты и политизированность в сфере прав человека, к сожалению, ощущаются все чаще и чаще", - сказала Москалькова.

"Мы видим это по тем запросам, а иногда и жесткой постановке вопросов по поводу митингов у нас и во Франции, по поводу привлечения к ответственности и содержания под стражей в России и в других государствах, по многим другим политическим темам. Мы, конечно, хотим и рассчитываем на понимание и равное отношение ко всем членам Совета Европы по болевым и развивающимся моментам", - добавила она.

Кроме того, Москалькова подчеркнула, что является сторонником "максимально глубокого диалога и продолжения членства России в Совете Европы". "Но то, о чем сейчас абсолютно откровенно и правильно сказал коллега [заместитель главы МИД РФ Александр] Грушко, невозможно воспринимать без ответной реакции", - отметила она.

Ранее Грушко на открытии курсов в МГИМО заявил, что Россия обеспокоена политизацией работы ЕСПЧ, что угрожает всей правозащитной системе Совета Европы.