Приднестровье намерено закупить 100 тыс. доз вакцин от коронавируса в России и Китае

КИШИНЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Приднестровья планируют закупить 100 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" и препаратов китайского производства, чтобы продолжить кампанию по бесплатной вакцинации населения. Об этом сообщил в понедельник президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Планируется закупка вакцины, причем разной. Помимо российской "Спутник V" приобретем и китайский препарат. Ведем переговоры о закупке 100 тыс. доз (на 50 тыс. курсов вакцинации). Приднестровцам будет предоставлен выбор, какой вакциной защитить себя от инфицирования коронавирусом. Вакцинирование по-прежнему добровольное. Подчеркну, что независимо от того, предоставлена вакцина в виде гуманитарного транша либо приобретена за государственный счет, граждане Приднестровья прививаются бесплатно", - написал Красносельский в Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящее время жителей Приднестровья прививают вакцинами "Спутник V" и AstraZeneca, которые были получены в качестве гуманитарной помощи.

В Приднестровье за время пандемии коронавирусом заразились 48,6 тыс. человек из которых 46,6 выздоровели, от вызванных инфекцией осложнений скончались 1 163 человека. Вакцинация в непризнанной республике стартовала 29 марта, в первую очередь вакцину получают медики и пожилые люди.