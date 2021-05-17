Суд в Вильнюсе примет решение по жалобе Киркорова на запрет на въезд в Литву 14 июня

ВИЛЬНЮС, 17 мая. /ТАСС/. Вильнюсский окружной административный суд намерен вынести решение по жалобе российского певца Филиппа Киркорова в связи с пятилетним запретом для него на въезд в Литву 14 июня. Об этом инстанция сообщила в понедельник.

В апреле Вильнюсский окружной административный суд сообщил, что рассмотрит жалобу Филиппа Киркорова на решение о пятилетнем запрете на въезд в Литву без вызова сторон. По итогам заседания 17 мая суд сообщил, что окончательное решение по делу вынесет 14 июня.

Киркоров был внесен в черный список в Литве департаментом миграции 19 января по ходатайству МИД республики из-за неприемлемой для Вильнюса позиции певца в вопросе воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Как было заявлено, присутствие Киркорова в Литве несет угрозу национальной безопасности балтийской республики.