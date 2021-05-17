В Волгограде восстановили права детей с инвалидностью на получение продуктовых наборов

ВОЛГОГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Нарушенные права воспитанников Волгоградской школы-интерната №2 на получение продуктовых наборов, сформированных с учетом особенностей здоровья детей с инвалидностью, восстановлены, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

"Продукты в пищевых наборах для указанной категории детей предоставлялись без учета особенностей их заболеваний, индивидуальное меню не разрабатывалось. В этой связи отдельные родители были вынуждены отказаться от мер социальной поддержки. Сейчас права на организацию надлежащего питания 45 детей-инвалидов фактически восстановлены", - говорится в сообщении.

Нарушения законодательства при организации питания детей в Волгоградской школе-интернате №2 были выявлены во время проверки прокуратуры. Учащиеся этого учебного заведения, среди которых дети с инвалидностью, не могут посещать занятия в школе и получают образование на дому. При этом дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью обязаны обеспечиваться бесплатным двухразовым питанием, им должны предоставляться продуктовые наборы с учетом специфики заболеваний.

По результатам проверки прокуратурой Дзержинского района Волгограда были внесены представления об устранении нарушений выявленных нарушении в адрес руководства образовательного учреждения и организации-поставщика. По итогам их рассмотрения два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, добавили в пресс-службе ведомства.