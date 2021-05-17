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Мишустин: требования к безопасности школ должны будут соблюдаться в полном объеме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило требования к антитеррористической защищенности детских лагерей отдыха и разработает меры по обеспечению безопасности всех школ. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Мы утвердили новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны, вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация. Они должны будут соблюдаться в полном объеме", - сказал председатель кабмина.

Комментируя ЧП со стрельбой в школе в Казани, он подчеркнул, что "нужно принимать меры, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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