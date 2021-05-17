Мишустин: кабмин будет готов оказать дополнительную поддержку пострадавшим в Казани

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство России не останется равнодушным при необходимости оказания дополнительной поддержи семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе в Казани. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Комментируя ЧП со стрельбой в казанской школе, он подчеркнул, что сейчас важно обеспечить пострадавших необходимым лечением и "нужно принимать меры, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем". Глава кабмина поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и дальше лично контролировать, как идет оказание помощи пострадавшим в этой трагедии.

"Если понадобится, надо быть готовыми оперативно оказать поддержку людям. Это наша общая беда, и, разумеется, никто не останется равнодушным", - сказал премьер.

Он отметил также, что утверждены "новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха". "По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны, вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация. Они должны будут соблюдаться в полном объеме", - сказал председатель кабмина.