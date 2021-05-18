Есть миллион! В Цифровом диктанте 2021 приняли участие почти миллион пользователей

Лишь четверть жителей России обладает достаточным уровнем цифровой грамотности. Об этом свидетельствуют данные регулярных исследований, проводимых Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ). Между тем внедрение новых технологий, современных цифровых решений и переход в диджитал-экономику требует, чтобы россияне, независимо от возраста и профессии, обладали соответствующими навыками. Проверить уровень собственных цифровых компетенций и определить направления для их развития можно было в ходе акции Цифровой диктант, которая в этом году вот уже в третий раз прошла при поддержке компании РАЭК, Microsoft и ОНФ. Диктант проходил в онлайн-формате с 9 по 24 апреля, в нем приняли участие 919 317 человек. В том числе 312 267 человек в возрасте 7–13 лет, 364 780 человек – 14–17 лет, 228 922 человек – 18–59 лет, 13 348 человек - 60 лет и старше.
Сегодня у россиян есть много возможностей проверить свои знания в разных областях. Но именно Цифровой диктант позволяет проверить не только владение теорией, но и практические навыки. Как понять, хорошо ли мы ориентируемся в мире, который на наших глазах переходит в диджитал? Что мы знаем о работе в интернете и в социальных сетях, насколько актуальны наши представления о цифровой безопасности? Цифровой мир стремительно развивается, и вопросы цифровой грамотности должны быть решены совместными усилиями государства, общественных организаций и коммерческих компаний.
Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными органами Microsoft в России, поясняет: "Проводя диктант, мы преследуем масштабную цель - помочь сформировать новые нормы коммуникации в интернете. О необходимости практических действий по повышению уровню цифровой культуры мы задумались несколько лет назад, когда проводили ежегодное глобальное исследование Digital Culture Index (DCI), измеряющее уровень онлайн-рисков более чем в 30 странах. Результаты по России говорят о том, что уровень распространения онлайн-рисков в стране достаточно высок. В целом это неудивительно, учитывая высокую степень проникновения интернета и развития технологий в России. Именно поэтому и появилась идея „оснастить“ интернет-пользователей самыми актуальными знаниями и навыками по защите от онлайн-рисков, которая в 2019 году воплотилась в форме первой всероссийской акций Цифровой диктант".
Таким образом, Цифровой диктант - это своего рода тестирование, состоящее из нескольких блоков, ориентированное на пользователей разных возрастных групп. Сегодня мы все, независимо от возраста, так или иначе присутствуем в цифровой среде, а значит, подвергаемся соответствующим угрозам и должны иметь навыки работы в сети. Тестирование проводится для детей (7–13 лет), подростков (14–17 лет), взрослых (18–59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше). В этом году, чтобы поддержать интерес пользователей, был разработан новый интерактивный формат работы для детей и отдельный вариант диктанта для пользователей старшего поколения.
Все участники проходят три или четыре блока тестирования:
- блок, посвященный основам цифрового потребления (знание устройств, базовых программ, приложений);
- блок исследования цифровых компетенций (работа с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами, онлайн-сервисами);
- блок проверки знаний о цифровой безопасности, в том числе о защите своих персональных данных и устройств;
- дополнительный блок исследований, посвященных новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей.
В 2021 году среднее значение уровня цифровой грамотности участников составило 6,9 балла из 10 возможных, что на 0,35 балла ниже, чем у участников 2020 года. Как и в прошлом году, лучше других в диктанте себя проявили участники 7–13 лет (7,4 балла) и 25–34 лет (7,3 балла). Самые низкие результаты в области цифровой грамотности в 2021 году показали подростки 14–17 лет (6,43 балла) и молодежь 18–24 лет (6,72 балла).
Лучшие результаты участники Цифрового диктанта показали в области использования цифровых ресурсов и знания базовых программ, приложений и сервисов. Среднее значение уровня цифрового потребления участников (владение различными устройствами, программами и приложениями) достигло 7,37 балла. Самым сложным стал блок вопросов о навыках и умениях уверенно и эффективно выбирать и применять технологии в разных сферах жизни.
В ходе Цифрового диктанта определяется уровень знаний пользователей, но это только первый этап. Дальше каждый участник может увидеть свои ошибки и осознать слабые места, провести на сайте проекта digitaldictation.ru работу над ошибками, а также найти нужные материалы в библиотеке цифровой грамотности.
Кроме того, у участников есть возможность воспользоваться специальными программами и курсами повышения диджитал-компетенций в различных форматах. И именно эта работа по итогам и является ключевой для организаторов проекта. По данным Microsoft, 80% российских пользователей, подвергшихся онлайн-угрозам, испытали негативные последствия: 33% понесли денежные потери, 58% стали реже пользоваться соцсетями, а 49% начали меньше доверять другим людям.
"С завершением самого тестирования начинается самая важная часть работы - ежедневная практика безопасной, вежливой и экологичной коммуникации в интернете. У нас у всех есть „инструменты влияния“ - наши профили и действия в цифровой среде, которые в определенной степени являются „кирпичиками“ формирующегося фундамента культуры цифровой среды. Для дальнейшей реализации нашего потенциала и развития технологий эта опора жизненно необходима", - поясняет Эльза Ганеева.
Учитывая, насколько важно в современном мире быть активным и грамотным пользователем (в широком смысле этого слова), владеть навыками работы с цифровыми технологиями, Microsoft в России популяризирует актуальные знания и будет продолжать эту работу.
"Выявленные зоны роста позволяют нам разрабатывать фокусные образовательные проекты и материалы, позволяющие получить знания и навыки, актуальные в условиях цифровой экономики. Так, в апреле этого года мы совместно с АНО "Центр развития инновационных технологий „ИТ-Планета“" и АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ запустили инициативу "ПРОНАВЫКИ" (16+), которая предлагает получить базовые цифровые и профессиональные знания, соответствующие наиболее востребованным на рынке вакансиям. Таким образом, мы стремимся не только популяризировать цифровую компетентность среди как можно большего числа людей, но и дать им доступ к актуальным знаниям и цифровым навыкам", - подчеркивает Эльза Ганеева.