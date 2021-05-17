Около 100 российских вузов получат гранты по программе "Приоритет-2030"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в рамках поддержки вузов "Приоритет- 2030" гранты получат около 100 учебных заведений.

"Начинаем крупнейшую в истории современной России программу поддержки российских вузов "Приоритет-2030". Говорил о ней в ходе отчета правительства перед Государственной думой. Не менее 100 российских вузов получат гранты от 100 млн рублей", - сказал он, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

Претендовать на поддержку смогут университеты из всех регионов страны. При этом использовать средства можно будет на перспективные исследования и на разработку проектов по решению стоящих перед субъектами РФ задач. Мишустин подчеркнул, что университеты должны давать престижное и востребованное образование, развивать научную базу для реализации идей молодых ученых. Поэтому, по его мнению, необходима сильная сеть региональных вузов, где бы готовили специалистов высочайшего уровня.

Премьер напомнил, что при правительстве образован специальный совет по поддержке программ развития высших учебных заведений - участников "Приоритета-2030". Распоряжение правительства, утверждающее регламент деятельности этой структуры, уже подписано. Этот совет будет контролировать успешность работы вузов, а также займется предоставлением грантов и другими вопросами, связанными с программой. "Важно, чтобы эта работа приносила конкретные результаты", - заключил Мишустин.