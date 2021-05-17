Кабмин опубликовал антитеррористические требования для детских лагерей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Детские лагеря отдыха в России должны иметь пропускной режим, схему эвакуации и план действий при ЧС, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения.

В сообщении уточняется, что правительство России утвердило антитеррористические требования для детских лагерей, согласно которым организации будут разделены на четыре категории. Для каждой из этих категорий разработан свой комплекс мер, при этом обязательным для всех является наличие пропускного режима, тревожной кнопки, схемы эвакуации и плана действий при возникновении ЧС.

Паспорт безопасности

Каждый детский лагерь в течение месяца после проведения проверки должен составить паспорт безопасности объекта с данными о прогнозируемом числе пострадавших в случае теракта и материальном ущербе.

"На объект стационарного типа в течение 30 календарных дней после проведения обследования и категорирования объекта стационарного типа составляется паспорт безопасности объекта", - говорится в требованиях.

Отмечается, что паспорт включает в себя категорию лагеря с прогнозируемыми размерами ущерба от террористического акта и количества пострадавших, а также данными о количестве попыток терактов. Паспорт должен актуализироваться не реже одного раза в пять лет.

Экстренные службы

Кроме того, во всех лагерях должна быть установлена система вызова экстренных служб.

"Во всех детских лагерях появится система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных служб. Кроме того, осмотр зданий и территорий будет проходить не реже четырех раз в день", - говорится в сообщении.