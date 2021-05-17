Родители смогут попасть на последние звонки в Севастополе только по предварительной записи

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Праздники в честь окончания учебного года в школах Севастополя пройдут для четырех параллелей, включая выпускные классы. При этом родители и гости смогут попасть на мероприятия только в том случае, если заранее подадут заявку, сообщила на аппаратном совещании правительства директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

"На сегодняшний день у нас в обязательном порядке необходимо соблюдать требования, которые действуют не только в связи с ковидом, но и по антитеррористической защищенности объектов. Сразу предупреждаем родителей, что заместители директоров по безопасности будут иметь списки родителей, которые придут на эти мероприятия, и будут пускать в строгом соответствии со списком родителей и приглашенных", - сказала Богомолова.

Она уточнила, что 22 мая праздничные мероприятия пройдут только для первых, четвертых, девятых и одиннадцатых классов. "Директора должны эту работу организовать, заранее спросить родителей", - поручил губернатор Михаил Развожаев.

Директор департамента добавила, что также ужесточены требования для родных воспитанников детских садов - на выпускные к малышам сможет прийти только один из родственников.

Кроме того, согласно озвученной на совещании информации, в Севастополе после трагедии в Казани были внепланово проверены системы безопасности в школах и других учреждениях социальной сферы. Планируется, что камеры видеонаблюдения будут интегрированы в общегородскую систему "Безопасный город", установить их в этом году планируется даже в тех сельских школах, для которых это, по российским нормам, необязательно.

11 мая бывший ученик гимназии № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.