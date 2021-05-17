Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии продлили до конца мая

НАЛЬЧИК, 17 мая. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), который планировалось закрыть 16 мая, продлен до конца месяца. Об этом сообщила пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"Вместо запланированного завершения горнолыжного сезона курорт "Эльбрус" объявил о его продолжении. Снега на высочайшей горе Европы достаточно, чтобы подготовить для гостей качественные трассы. Для катания открыта зона от станции канатной дороги "Гара-Баши" на высоте 3 847 м до станции "Старый Кругозор" на высоте 3 000 м. Общая протяженность доступных трасс - почти 10 км", - говорится в сообщении.

Ранее анонсировалось, что горнолыжный сезон будет закрыт 16 мая. На эту дату были запрограммированы все сезонные ски-пассы курорта. Теперь их действие автоматически продлилось до конца месяца. При этом точная дата окончания сезона пока неизвестна и будет зависеть от погоды.

На курорте действуют три очереди современной гондольной канатной дороги от поляны Азау до станции "Гара-Баши": Азау - Кругозор (2 350 м - 3 000 м), Кругозор - Мир (3 000 м - 3 500 м), Мир - Гара-Баши (3 500 м - 3 847 м). Воспользоваться ими можно по тарифу "Весенний". Кроме того, для всех гостей по-прежнему и круглый год доступны туристические билеты на один подъем и спуск.

По завершении горнолыжного сезона канатные дороги продолжат работу и будут доставлять посетителей на высоту 3 847 метров над уровнем моря.

Курортная зона Приэльбрусье расположена в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии и является самым популярным местом в регионе среди туристов. Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха, в 2020 году там побывали 424 тыс. туристов. Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), он популярен как круглогодичный курорт.