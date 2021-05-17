Что расскажет о человеке его кредитная история

Вся информация о займах, выплатах и долгах граждан попадает в их кредитные истории, которые хранятся в специальных бюро. Сейчас в реестре бюро кредитных историй (БКИ), который находится на сайте Банка России, зарегистрировано девять организаций. В мае этого года появилось и первое в России квалифицированное БКИ.

Как формируется кредитная история

При подаче заявки на кредит финансовое учреждение просит заемщика подписать согласие на обработку персональных данных.

Эта подпись позволяет кредитору предоставлять в БКИ данные о заемщике и о каждой операции (выплате, просрочке), которую он совершает. Отказаться подписывать такую бумагу можно, но тогда человек вряд ли получит заем.

Банки, микрофинансовые организации (МФО) и кредитные кооперативы в течение пяти рабочих дней с момента каждой операции обязаны передать сведения о ней в БКИ. Также данные в БКИ на добровольной основе передают ломбарды, служба судебных приставов, коллекторские агентства, финансовые управляющие, перечисляет гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

В итоге в БКИ нередко попадает информация о неуплате человеком алиментов, задолженности по коммунальным платежам и даже долги по оплате услуг связи, говорит финдиректор микрофинансовой компании (МФК) Kviku Вениамин Липский.

О чем расскажет финансовое досье

Кредитная история заемщика состоит из четырех разделов: титульного, основного, закрытого и информационного.

В титульной части собраны личные сведения: например, номер его паспорта, ИНН, дата и место рождения, адрес.

Основная часть КИ — это самый содержательный блок. Здесь хранятся данные обо всех кредитах заемщика — и действующих, и погашенных. "Здесь видно, на какие суммы и когда человек брал кредиты, можно посмотреть историю их погашения, узнать о просрочках, если они были, — пояснила риск-директор карты рассрочки "Совесть" (КИВИ Банк) Анастасия Мухачева. — Информация о кредитных картах и картах рассрочки здесь также учитывается".

Более того, в отчет попадают все заявки, которые человек оставляет на выдачу того или иного финансового продукта, добавляет директор по рискам группы компаний Eqvanta (в состав входят МФК "Быстроденьги", МФК "Турбозайм") Сергей Весовщук.

В этом же разделе хранится информация о судебных решениях по кредитам, если суды были. "Сведения из этого раздела без согласия человека предоставляются по запросу потенциальным кредиторам, принимающим решение о выдаче займа", — пояснил гендиректор МФК "Займер" Сергей Седов.

В закрытую часть бюро вносит информацию об источниках формирования финансового досье и случаях переуступки права требования по долгам заемщика. Также сюда внесены сведения об организациях, которые этой информацией пользовались, пояснил Вениамин Липский.

Информационная часть хранит сведения об отказах в предоставлении кредита и причины этих отказов. Здесь же фиксируются случаи, когда заемщик за четыре месяца (120 дней) пропустил более двух платежей.

У кредитора и работодателя есть свой интерес

Кредитная история заемщика представляет интерес для многих.

Чаще всего такую информацию запрашивают кредиторы, работодатели и страховщики.

Это важнейший источник информации, на основании которого финансовые компании делают выводы о добросовестности клиента и о том, как он относится к взятым на себя обязательствам, пояснил ТАСС гендиректор онлайн-сервиса микрокредитования "Честное слово" Андрей Петков. "Если в прошлом человек плохо платил по кредитам, проявил себя как необязательный заемщик, а то и вовсе должник, следующий кредит в банке он, скорее всего, не получит", — говорит эксперт.

Более того, для многих банков само наличие запросов от МФО в дополнительном разделе КИ является "отрицательным" маркером, рассказал ТАСС директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу Александр Парамонов. При действующем банковском кредите запрос ссуды в МФО сигнализирует банку о наличии проблем в выплате кредита, добавил он.

Работодатели, особенно из банковской сферы или госсектора, при поиске сотрудника часто проверяют его кредитную историю, рассказала юрист Лиги защиты должников Залина Фардзинова. Если выясняется, что у соискателя множество долгов, просрочек и плохая кредитная история, то работодатель, скорее всего, выберет другого, более ответственного кандидата, который стабильно платит по кредитам, говорит она.

"В нашей практике мы сталкивались с клиентами, которым было отказано в приеме на работу из-за просроченной кредитной задолженности, — подтверждает эту информацию гендиректор Юридического бюро №1 Юлия Комбарова. — Должность, на которую претендовал человек, была руководящей".

Страховые организации могут учитывать информацию из БКИ при расчете страховой премии, отметил Сергей Седов. Ненадежный заемщик может получить повышающий коэффициент.

Как контролировать свою кредитную историю

По закону каждый гражданин два раза в год может запросить свою кредитную историю. Либо дважды в электронном виде, либо один из этих двух раз — на бумаге. Дальнейшие запросы в течение года тоже возможны, но уже за деньги.

Зачем же вообще контролировать свое финансовое досье? Делать это полезно по нескольким причинам. Это позволит убедиться, что вся финансовая информация о человеке отражена корректно, расчеты с кредиторами учтены, говорит Анастасия Мухачева. "Иногда из-за ошибок банковских специалистов какие-то детали по датам ваших платежей или по задолженностям могут отразиться в КИ неверно, а это влияет на одобрение будущих кредитов", — предупреждает она.

Также хотя и нечасто, но бывает, что КИ человека и его полного тезки смешиваются, пояснила она.

Кроме того, КИ может быть испорчена мошенниками, рассказала Юлия Комбарова. Сейчас легко получить паспортные данные человека, оформить на него онлайн-займы на небольшие суммы и не платить их. Жертва узнает о долгах случайно. "В нашей практике был клиент, который пошел брать ипотечный кредит, а ему отказали, ссылаясь на плохую кредитную историю", — говорит она.

Есть несколько способов получить эту информацию. Если человек уже обращался за информацией по своей КИ, то он знает свой специальный код субъекта и может самостоятельно на сайте ЦБ РФ выяснить "место жительства" своей КИ, говорит руководитель направления по работе с кредиторами компании "Кабинет финансовой помощи" Анна Мутаева. О месте ее хранения можно также узнать у кредитора или же направить запрос в Центральный каталог кредитных историй, который аккумулирует данные из всех БКИ.

Право на прощение

Есть три основные причины значительного ухудшения кредитной истории: систематическое нарушение платежной дисциплины, ошибки при заполнении КИ и мошеннические действия.

"В случае с мошенничеством необходимо срочно обратиться в правоохранительные органы и готовиться к сложному и длительному процессу восстановления справедливости", — пояснил Олег Лагуткин.

Если КИ испорчена по ошибке — сотрудники БКИ неверно внесли данные в досье, — то сначала нужно обратиться в БКИ. Бюро сделает запрос кредитору и, убедившись в своей ошибке, исправит ее. На это у него есть 14 дней, говорит Анастасия Мухачева.

Если неверные сведения в БКИ передал кредитор, то обращаться следует к нему.

Если просрочки допущены по вине самого человека, предстоит серьезная работа по исправлению ошибок. "Удалить информацию о них нельзя, но можно загладить свою вину", — говорит представитель БКИ "Эквифакс". Для этого нужно погасить текущие задолженности и впредь не допускать просрочек, особенно в новых кредитах. "Также не стоит доверять обещаниям сомнительных фирм или людей, которые гарантируют внесение изменений в вашу кредитную историю. Это просто невозможно", — говорит Олег Лагуткин.

Чтобы дать возможность проштрафившимся клиентам поправить КИ, многие финансовые компании уже несколько лет внедряют услугу "кредитного доктора", рассказал ТАСС замдиректора по региональному и международному развитию Европейской юридической службы Александр Куликов.

Как это выглядит? Кредитор выдает проблемному клиенту небольшой заем, например 30 тыс. рублей, который он должен погасить в течение двух месяцев. "В случае прохождения первого этапа сумма кредита постепенно увеличивается, — поясняет Куликов. — Такой механизм позволяет банку прогнозировать поведение клиента в тот или иной момент, учит человека дисциплине и выстраивает между клиентом и кредитной организацией долгие и крепкие отношения".

Положительная статистика регулярных выплат небольших займов со временем перекроет данные о старых просрочках, и человек снова станет желанным клиентом для банков, отметил Андрей Петков.

Мария Селиванова, Евгений Мазин