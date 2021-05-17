Минпросвещения нашло неточности в школьных программах по истории

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ проанализировало свыше 2,5 тыс. программ по истории, половина их них не в полной мере отражают события Великой Отечественной войны, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Было проанализировано более 2 500 рабочих программ по предмету "История" для старших классов (полный объем программ указанных школ). По итогам проверки в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления. Более половины таких программ в указанных школах не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда иных важнейших для сохранения исторической памяти событий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такая проверка была проведена в школах с низкими образовательными результатами, где в качестве рабочей программы выбор часто падал на некачественный методический образец, например, рабочие программы других учебных заведений, которые требуют дополнительного исследования. Также в таких школах отсутствовал учет примерной основной образовательной программы при разработке рабочей программы.

В пресс-службе отметили, что Минпросвещения РФ намерено разработать новые базовые рабочие программы по изучению истории, в первую очередь они будут полезны школам с низкими результатами обучения. Их разработка будет вестись с привлечением ведущих научных коллективов, ряд программ для 5-9-х классов планируется представить уже к началу нового учебного года.

"Преподавание истории в школе - важный инструмент воспитания патриотизма и гражданственности у молодого поколения страны. Этот процесс пронизывает всю систему обучения. Гордость за свою страну, уважение к ее прошлому, настоящему и будущему должны прививаться в ходе преподавания всех гуманитарных дисциплин и прежде всего курса отечественной истории", - привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Ситуация с учебником

Минпросвещения РФ решило провести проверку образовательных программ по истории в школах после выявленного учебника, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в послании Федеральному собранию указал президент РФ Владимир Путин.

Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, президент рассказал, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например, о Сталинградской битве. Глава государства задал вопрос о том, кто пишет и пропускает такие учебные пособия.