В России учредили День фармацевтического работника

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство России установило новый профессиональный праздник - День фармацевтического работника, он будет отмечаться 19 мая. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Установить профессиональный праздник - День фармацевтического работника и отмечать его 19 мая", - говорится в документе.

В апреле Минздрав России предложил установить 19 мая в качестве даты празднования Дня фармацевтического работника. Как отмечалось в пояснительной записке к проекту постановления, при выборе даты исходили из того, что 19 мая 1581 года с разрешения царя Ивана IV Грозного была открыта первая аптека, в которой помимо продажи лекарственных препаратов также было организовано и их производство. 28 апреля 2014 года состоялся Всероссийский съезд фармацевтических работников, на котором единогласно было поддержано решение об учреждении такого профессионального праздника.