{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставки и назначения
Обновлено 

Главой Росмолодежи назначили Разуваеву. Бугаев стал первым замминистра просвещения

Соответствующие распоряжения подписал премьер Михаил Мишустин

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ксению Разуваеву новым руководителем Росмолодежи. Прежний глава агентства Александр Бугаев освобожден от этой должности и назначен первым замминистра просвещения РФ, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.

"Руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) стала Ксения Разуваева, - говорится в сообщении. - Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Другим распоряжением Мишустин освободил от должности главы Росмолодежи Александра Бугаева, назначив его на пост первого заместителя министра просвещения.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставки и назначения
Минпросвещения нашло неточности в школьных программах по истории
В ведомстве сообщили, что половина из проанализированных программ не в полной мере отражает события Великой Отечественной войны
Читать полностью