Главой Росмолодежи назначили Разуваеву. Бугаев стал первым замминистра просвещения

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ксению Разуваеву новым руководителем Росмолодежи. Прежний глава агентства Александр Бугаев освобожден от этой должности и назначен первым замминистра просвещения РФ, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.

"Руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) стала Ксения Разуваева, - говорится в сообщении. - Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Другим распоряжением Мишустин освободил от должности главы Росмолодежи Александра Бугаева, назначив его на пост первого заместителя министра просвещения.