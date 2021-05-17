Председатель КС считает, что пандемия показала необходимость сильной госвласти

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса показала, что странам необходима сильная государственная власть, несмотря на утверждения о том, что ее деятельность стала второстепенной из-за глобализации. Такое мнение высказал председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин.

"Вопреки всей логике разворачивания глобализационных процессов, за последний год одной из ведущих тенденций на политико-экономической арене, если говорить образно, стало возвращение назад к государству. Государство, которое, как полагают идеологи глобализма, должно раствориться в глобальных интеграционных структурах, во время пандемии решительным образом продемонстрировало, что прогнозы о его отмирании оказались "несколько преждевременными", - написал Зорькин в статье в "Российской газете".

Зорькин также отметил, что в 2020 году государства в связи с ростом числа заразившихся стали вводить жесткие правовые ограничения для своих граждан, причем "именно богатые государства, идеология которых во многом строилась на принципах неолиберализма, в пандемию, отбросив былые принципы, вводили локдауны, закрывались от остального мира и принимали беспрецедентные меры социальной помощи и поддержки экономики".

По словам председателя Конституционного суда, Россия и решения властей страны в пандемию выглядели на фоне остальных государств достойно и уверенно. "Большая заслуга в этом, конечно же, принадлежит российскому государству, которое не забыло свой неоднократно востребованный ранее исторический опыт мобилизации во время общенациональной беды", - отмечается в статье.

По мнению Зорькина, "несостоятельное государство", которое не сохранило монополию на принуждение или утратило контроль над частью своей территории, сейчас уже не может справится с вызовами и угрозами.