В РФ почти 1,3 млн школьников напишут контрольные работы 18-21 мая вместо ОГЭ по выбору

"С 18 по 21 мая выпускники 9-х классов напишут контрольные работы по одному из учебных предметов по своему выбору. Участие в них примут почти 1,3 млн школьников со всей страны. Проведение основного государственного экзамена по предметам по выбору в 2020-2021 учебном году было отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников будут проведены контрольные работы", - говорится в сообщении.

Контрольные пройдут в следующие даты: 18 мая - биология, литература, информатика, 19 мая - физика, история, 20 мая - обществознание, химия, 21 мая - география, иностранные языки.

Отмечается, что более 428 тыс. школьников выбрали для написания работы обществознание, почти 266 тыс. - географию, более 230 тыс. - информатику, свыше 150 тыс. - биологию, почти 70 тыс. - английский язык, 57 тыс. - физику, 47 тыс. - химию, более 14 тыс. - историю, почти 13 тыс. - литературу. Писать контрольную работу по немецкому языку планируют 1 134 учащихся, по французскому - 822, по испанскому - 190.

Писать работы девятиклассники будут в своих школах. Результат контрольной не будет являться условием допуска школьников к прохождению государственной итоговой аттестации, но может быть использован при зачислении обучающихся в профильные классы для дальнейшего обучения. Отметки за контрольные рекомендуется выставить в классный журнал, уточнили в ведомстве.