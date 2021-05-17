Пилотный проект паркшерингового сервиса с кешбэком будет действовать в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Новый сервис паркшеринга с кешбэком начнет работать в Петербурге, благодаря приложению водители смогут быстрее находить парковочные места, а освобождая их, получать кешбэк. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе компании-разработчика.

"Механизм сервиса прост: один водитель оставляет в приложении заявку на парковку в определенной локации, а другой сообщает о готовности освободить парковочное место. Когда желающий припарковаться подъезжает и ставит автомобиль, на счет водителя в IParkU, уступившего свое парковочное место, поступает денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Тестировать приложение в Петербурге начали в апреле этого года на небольшом участке с проблемной парковкой. За месяц приложение установили около 5 тыс. пользователей, также поступило большое количество запросов на парковку. Сейчас iParkU работает над тем, чтобы пользователи чаще предлагали свое парковочное место. По мнению разработчиков, решить эту проблему поможет увеличение масштабов проекта. До конца 2021 года создатели сервиса хотят запустить проект в Москве, Берлине, Лондоне и Париже. На сегодняшний уже удалось привлечь около 45 млн рублей, включая международные инвестиции.