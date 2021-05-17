Посадки деревьев на Шиесе завершат до конца мая

АРХАНГЕЛЬСК, 17 мая. /ТАСС/. Посадки деревьев в районе станции Шиес в Архангельской области, где планировалось создание полигона твердых бытовых отходов, завершатся до конца мая, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Сосны на станции Шиес высадят до конца мая. Все строения, которые были на месте рекультивации, снесены", - сказали в пресс-службе.

Всего на станции с 25 мая будет высажено 37,5 тысяч сеянцев сосны. Техническая рекультивация земельного участка площадью 15 га в районе станции Шиес завершилась в середине марта.

Полностью работы по рекультивации участка на Шиесе должны завершиться до конца 2021 года.

О полигоне "Шиес"

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство экотехнопарка вызвало общественный резонанс. В Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона. В июне 2020 года строительство полигона было исключено из списка приоритетных инвестпроектов Архангельской области.

Девятого января 2020 года Арбитражный суд Архангельской области по иску администрации Урдомы признал постройки полигона Шиес незаконными. 14-й арбитражный апелляционный суд в Вологде подтвердил это решение, его также оставил без изменений Арбитражный суд Северо-Западного округа в Санкт-Петербурге.