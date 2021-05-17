Власти Липецкой области ограничили посещение лесов из-за жаркой погоды

ЛИПЕЦК, 17 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области ограничили посещение лесов региона из-за установившейся в Центральной России жаркой погоды. Об этом сообщил журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"Введено ограничение посещения лесов, меры приняты в целях обеспечения пожарной безопасности и в связи с установлением сухой погоды и повышенной вероятностью возникновения пожаров", - сказал Артамонов. Он отметил, что ограничение действует до 4 июня.

Глава администрации напомнил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для физических лиц - от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тыс. рублей.

По прогнозам синоптиков, 18 мая в областном центре будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, ночью прогнозируется плюс 15-17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 29-31 градуса.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, ранее для предотвращения природных пожаров в регионе были приняты дополнительные меры по усилению охраны лесов. В частности, лесные инспекторы в течение светового дня проводят патрулирования массивов. "По 77 маршрутам протяженностью 3 тыс. 655 км сейчас работают 50 мобильных групп, в аналогичном режиме осуществляется наблюдение за лесами с пожарно-наблюдательных вышек, работают также 14 видеокамер системы "Лесной дозор", - пояснили в пресс-службе.