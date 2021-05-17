Заседание "женской двадцатки" пройдет в ходе III Евразийского женского форума

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Заседание "женской двадцатки", деятельность которой направлена на консолидацию усилий женщин стран "Группы двадцати" на глобальном уровне, проведут в рамках третьего Евразийского женского форума, запланированного на 13-15 октября в Санкт-Петербурге, сообщила на пресс-конференции в ТАСС зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова.

"На сегодняшний день подтверждено, что в рамках форума может состояться "женская двадцатка". "Женская двадцатка" - это представители тех 20 стран, президенты которых входят в большую двадцатку. Нам очень важно, что на сегодняшний день есть полное подтверждение того, что те представители стран, которые входят в "женскую двадцатку", собираются присутствовать", - сказала она на пресс-конференции, посвященной проведению II Женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19" в рамках подготовки III Евразийского женского форума.

Карелова отметила, что в рамках III Евразийского форума будут организованы площадки Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Также представители ЮНИДО примут участие во II Женском форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19" в Кемерово 24 и 25 мая.

Впервые международный женский форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов" прошел в Новокузнецке в 2019 году, в нем приняли участие женщины из 16 стран и 39 субъектов России. В 2021 году, форум будет проведен уже в статусе выездной сессии Евразийского женского форума - крупнейшей международной площадки для обсуждения роли женщин.