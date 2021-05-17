{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Евросоюзе почти 32% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

В страны ЕС, по данным ЕК, поставлено 237,5 млн доз вакцин, проведено 196,5 млн вакцинаций

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Почти 32% населения Евросоюза получили хотя бы одну дозу вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По ее словам, в страны ЕС поставлено 237,5 млн доз вакцин, проведено 196,5 млн вакцинаций.

"31,8% населения получили хотя бы одну дозу вакцины", - написала Спинант в Twitter.

Как сообщила неделю назад глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, 27 стран ЕС за 4,5 месяца после начала вакцинации в конце декабря 2020 года получили более 200 млн доз вакцины, а более четверти населения сообщества - хотя бы одну дозу вакцины. Она отметила, что это позволит странам ЕС выполнить поставленную Еврокомиссией задачу по вакцинации 70% взрослого населения ЕС в течение июля.

Теги
Пандемия COVID-19
Евровидение - 2021
Тесты на коронавирус членов делегации Польши на "Евровидении" оказались отрицательными
Один из членов польской делегации ранее получал положительный результат теста на COVID-19
Читать полностью