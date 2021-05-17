Прокурор требует приговорить экс-замглаву Росимущества к 8,5 года за хищение 154 млн руб.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Представитель гособвинения попросил приговорить бывшего замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Елену Паткину к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима за растрату 154 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, где рассматривается дело.

"В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Паткиной наказание в виде 8,5 лет колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Для бывшего главного бухгалтера подмосковного территориального управления Росимущества по Московской области Марины Чичериной гособвинитель запросил 5 лет колонии со штрафом 300 тыс. руб.", - сказали в суде.

В пресс-службе добавили, что прокурор также потребовал приговорить еще трех фигурантов дела - Алексея Адамова, Вячеслава Захарова и Федора Шумкина - к 7 годам и 6 месяцам каждого со штрафами в 500 тыс. рублей. Приговор по данному делу будет оглашен 1 июня.

Паткина с 2014 по 2017 год занимала должность руководителя территориального управления Росимущества в Московской области, заместителем руководителя федерального ведомства была назначена 7 июня 2017 года. Она была задержана 10 декабря прошлого года. В этот день сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД провели обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке в Москве. Задержание Паткиной связано с возбужденным в августе 2017 года уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере - ей инкриминируется хищение как минимум 150 млн руб. со счетов управления Росимущества по Московской области.

В отношении Паткиной и других подсудимых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).