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Путин дал поручения по организации детского летнего отдыха

Также президент потребовал от Роспотребнадзора до 15 июня с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки принять меры по реализации летней оздоровительной кампании для детей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей.

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Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, кабинет министров к 1 ноября должен "обеспечить проведение мероприятий по подготовке и осуществлению летней оздоровительной кампании для детей, а также представить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей". Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также Путин потребовал от Роспотребнадзора до 15 июня "с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки принять меры по реализации летней оздоровительной кампании для детей". В конце марта вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, разрешающее детям летом выехать на отдых в лагеря, находящиеся за пределами субъекта, где они проживают. Кроме того, разрешенное количество детей в отрядах увеличили с 50% до 75%. Однако запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях или при участии родителей по-прежнему сохраняется. Мероприятия должны быть организованы преимущественно на воздухе (с учетом погодных условий).

Отдельное поручение президента дано правительству - "предусмотреть в рамках подготовки национального проекта по развитию туризма комплекс мер, направленных на создание инфраструктуры, необходимой для организации межрегиональных туристских походов". Его необходимо выполнить к 1 августа.

Поручения глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая прошла 18 марта.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПопова, Анна Юрьевна
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