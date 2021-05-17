Путин распорядился выделить деньги на мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) и общественная организация "Российские студенческие отряды" получат деньги из резервного фонда президента России на создание мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной" в Псковской области и благоустройство территории вокруг него.

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Как говорится в распоряжении главы государства Владимира Путина, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации, 112 млн рублей будет выделено Российскому военно-историческому обществу "на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с созданием и сооружением мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва Гдовского района Псковской области, а также с организацией и проведением мероприятий, приуроченных к открытию мемориального комплекса".

Еще 38 млн рублей получит общественная организация "Российские студенческие отряды" "на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с участием студенческих отрядов в работах по благоустройству территорий деревни Самолва и деревни Кобылье Городище Гдовского района Псковской области, прилегающих к сооружаемому мемориальному комплексу "Александр Невский с дружиной", и созданием условий для привлечения волонтеров к выполнению работ".

При этом Путин поручил Минкультуры и Росмолодежи обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования выделяемых средств и представить отчеты в администрацию президента.

Как ранее сообщал псковский губернатор Михаил Ведерников, власти региона намерены провести за три года масштабную реконструкцию парка около монумента русским воинам и князю Александру Невскому на горе Соколиха, общий объем финансирования работ составит более 1 млрд рублей.

Создание мемориального комплекса посвящено 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Местом его строительства определен участок в районе деревни Самолва - в этих местах на берегу Чудского озера в 1242 состоялось Ледовое побоище. Как отмечается на сайте РВИО, частью мемориального комплекса станут находки и результаты уникальных поисковых экспедиций на Чудском озере по установлению места сражения войск Александра Невского с тевтонскими рыцарями.