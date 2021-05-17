Путин поручил изучить вопрос о повышении требований к психологам в России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность повышения требований к оказанию психологической помощи гражданам и ожидает доклад по этому вопросу до 1 июня. Об этом в понедельник сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ рассмотреть при участии общественных организаций и профессиональных союзов специалистов в области психологии и психотерапии вопрос о возможности установления или повышения требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим психологические услуги гражданам, и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство РФ соответствующих изменений", - говорится в одном из поручений по итогам встречи Путина 4 марта с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 июня.

Одна из участниц встречи 4 марта обратила внимание президента на случаи, когда люди, не имеющие базового психологического образования, начинают оказывать соответствующие услуги. Путин тогда в ответ предложил подумать над введением в России обязательного лицензирования психологической помощи.