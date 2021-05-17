Пожилой мужчина оставил в муниципалитете города Йокосука рюкзак с $566 тыс.

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Неизвестный мужчина оставил в понедельник в здании муниципалитета города Йокосука (префектура Канагава) рюкзак, в котором сотрудники учреждения обнаружили 60 млн иен (около $566 тыс. по текущему курсу) и записку. Об этом сообщило общественное телевидение страны.

По его данным, в середине дня пожилой мужчина зашел в фойе муниципалитета и оставил на стойке регистрации рюкзак, пояснив, что хочет отдать его содержимое мэру.

"Я копил эти деньги с начальной школы. Хочу, чтобы они пошли на что-нибудь полезное", - говорилось в записке.

Власти города приняли решение принять эти деньги в качестве пожертвования. Мэр города Кацуаки Камидзи выразил крайнее удивление и благодарность "за такую доброту, проявленную в столь тяжелое для всех время", и пообещал тщательно обдумать, как использовать эти деньги с максимальной пользой.