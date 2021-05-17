Директор ФСИН заверил, что мошеннических кол-центров в российских колониях не существует

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Мошеннических кол-центров, откуда звонят гражданам и обманом выманивают у деньги, на территории учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) не существует. Об этом на научно-практическом мероприятии "Петербургские пенитенциарные конференции" сообщил журналистам директор ведомства Александр Калашников.

"Каких-то кол-центров на территории наших учреждений не существует. Факты подтверждают, что кол-центры создаются в гражданском сообществе. Это мошенники, которые имеют возможности и обладают определенными техническими запасами средств и базой", - сказал Калашников, отметив, что во ФСИН проводили исследования и работу с органами внутренних дел и ФСБ по данному вопросу.

Глава ФСИН добавил, что в исправительных учреждениях имеются факты проноса запрещенных предметов, однако с ними ведется активная борьба. "У нас есть факты проноса [на территорию исправительных учреждений] запрещенных предметов, у нас есть факты предательства со стороны сотрудников, но мы с этим очень плотно боремся и в настоящее время практически эти факты уже изжили. В июле месяце мы должны доложить Совету безопасности о проведенной работе, и я уверен, что мы доложим, что эта проблема полностью у нас ликвидирована", - подчеркнул Калашников.

В октябре прошлого года газета "Коммерсантъ" со ссылкой на высокопоставленный источник во ФСИН и источник в правительстве сообщала, что ведомство планирует запросить 3 млрд рублей, чтобы установить технику, способную ситуативно генерировать помехи сотовой связи для ликвидации "тюремных кол-центров".