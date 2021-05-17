Ивановские власти ожидают рост заболеваемости ковидом из-за начала туристического сезона

ТАСС, 17 мая. Рост заболеваемости коронавирусной инфекции ожидается в Ивановской области, где в последнее время фиксировалось снижение числа заболевших. Это связано с началом туристического сезона, сообщил журналистам в понедельник в ходе брифинга глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

"У нас вызывает опасения рост заболеваемости коронавирусной инфекции в Москве, потому что есть опыт первой и второй волн. И, к сожалению, можно говорить о неминуемости подъема заболеваемости в Ивановской области, прежде всего из-за тесных экономических и логистических связей между регионами, началом туристического сезона. Также отмечаем, что резко снизилась дисциплина при соблюдении мер безопасности", - сообщил Фокин.

В связи с чем, по его словам, вопрос о смягчении режима в региональном оперштабе пока вообще не стоит. "Напротив, мы исходим из пессимистичного сценария, который может потребовать в том числе ужесточения мер для тех, кто не прошел вакцинацию, не переболел ковидом", - сообщил глава департамента.

По данным оперативного штаба на 17 мая, в регионе зарегистрировано 35,4 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составляет 59 случаев, что втрое ниже зимних показателей. Первым компонентом вакцины привито 119,3 тыс. человек, полностью вакцинировано 98 тыс. человек.