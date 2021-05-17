МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем фонда является фонд - оператор президентских грантов по развитию гражданского общества", - говорится в документе.

Учредителю поручено утвердить устав, предусмотрев в нем, в частности, что основной целью деятельности нового фонда является обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.

Фонд, согласно документу, проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества. При этом Путин разрешил учредителю предоставить фонду в 2021 году без проведения конкурса грант президента в 3,5 млрд рублей на реализацию указанных проектов.

Указом также утвержден состав координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента. Его возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, в состав комитета вошли почти 30 человек, в том числе вице-премьер Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова. Правительству в связи с указом поручено обеспечить не позднее 1 сентября предоставить фонду помещение в Москве в безвозмездное пользование. Кроме того, кабмин будет ежегодно, начиная с 2022 года, предоставлять фонду бюджетные субсидии, предусмотренные для Управления делами президента РФ.

21 апреля в послании Федеральному собранию президент заявил, что в России будет создан Фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой затем заявлял, что фонд может быть создан в мае 2021 года, на его деятельность будут заложены 3,5 млрд рублей.