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Володин считает, что идеи Золотова по контролю за оборотом оружия заслуживают внимания

Спикер Госдумы отметил, что их могут поддержать

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Предложения главы Росгвардии Виктора Золотова по усилению контроля за оборотом оружия заслуживают внимания, они могут быть поддержаны. Об этом в понедельник журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"Предложения Золотова достаточно взвешенные, заслуживают внимания. Правильно было бы изучить возможность их поддержки", - сказал спикер.

По мнению Володина, в первую очередь эти ограничения можно было бы распространить на новичков. "Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия", - резюмировал он.

Ранее Золотов предложил ряд мер после трагедии в Казани, которые смогут ужесточить получение разрешения на оружие. Одно из предложений - это выдача гражданам полуавтоматического оружия после пяти лет владения обычным гладкоствольным. Также, по его мнению, медицинские справки для получения разрешения на владение оружием должны выдаваться только в государственных клиниках.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияЗолотов, Виктор Васильевич
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