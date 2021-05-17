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ВОЗ вторую неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире

ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Число новых случаев заболевания коронавирусом и летальных исходов в мире снижается вторую неделю подряд, однако до завершения пандемии еще далеко. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вторую неделю подряд наблюдается снижение числа случаев заболевания и смерти от COVID-19 в мире", - отметил он. Вместе с тем "ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность", и "до завершения пандемии еще далеко", констатировал глава ВОЗ.

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