ВОЗ вторую неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире

ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Число новых случаев заболевания коронавирусом и летальных исходов в мире снижается вторую неделю подряд, однако до завершения пандемии еще далеко. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вторую неделю подряд наблюдается снижение числа случаев заболевания и смерти от COVID-19 в мире", - отметил он. Вместе с тем "ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность", и "до завершения пандемии еще далеко", констатировал глава ВОЗ.