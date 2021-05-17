Аэропорту Ульяновска присвоили имя историка и писателя Николая Карамзина

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Ульяновска имени Н. М. Карамзина, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить международному аэропорту Ульяновск (Баратаевка) имя Н. М. Карамзина", - говорится в опубликованном на портале указе президента.

Аэропорт Ульяновск (Баратаевка) расположен в 9 км от Ульяновска. В 2016-2018 годах была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропортового комплекса, в 2017 году выполнены работы по оборудованию пункта пропуска через государственную границу РФ. В октябре 2018 года Министерством транспорта издан приказ об открытии пункта пропуска в международном аэропорту Ульяновск (Баратаевка).

Николай Михайлович Карамзин (1766 - 1826) - писатель, историк, журналист, критик, почетный член Петербургской академии наук. Родился в селе Михайловка Бузулукского уезда, по другим данным - в селе Богородское Симбирского уезда Казанской губернии (ныне - Ульяновская или Оренбургская область) в дворянской семье. Современники называли его одним из самых образованных людей своего времени. После путешествия по Западной Европе (1789-1790 годы) начал издавать "Московский журнал", в котором печатались его "Письма русского путешественника", повести "Фрол Силин", "Наталья, боярская дочь", "Бедная Лиза", стихи, переводы, заметки о театре и литературе. Всемирную славу ему принесло написание "Истории государства Российского".