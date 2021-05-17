Требования к оборудованию курилок в России распространили на вейпы и электронные сигареты

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минстрой и Минздрав РФ утвердили новый приказ с требованиями к оснащению курилок на открытом воздухе и изолированных помещений для курения внутри зданий, действие документа также распространяется на курение вейпов и электронных сигарет. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минстроя РФ, ранее в требованиях к оборудованию курилок указывалось только курение табака, теперь документ распространяется и на потребление никотинсодержащей продукции, то есть на вейпы, электронные сигареты и т. д.

В приказе отмечается, что специальные места для курения табака или потребления никотинсодержащей продукции на открытом воздухе или изолированные помещения внутри зданий могут выделяться по решению собственника имущества на судах дальнего плавания при перевозке пассажиров, в местах общего пользования многоквартирных домов, в аэропортах после проведения предполетного досмотра. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать в течение шести лет.

Места на открытом воздухе должны оснащаться специальным знаком "Место для курения или потребления никотинсодержащей продукции", пепельницами и искусственным освещением для темного времени суток. Такие же требования распространяются и на изолированные помещения для курения. Однако, кроме того, в таких местах должны быть двери, блокирующие распространение дыма, а внутри помещений - огнетушители, система вентиляции, информационные материалы о вреде табака и никотинсодержащей продукции с номерами горячих линий организаций, помогающих в лечении табачной зависимости. В то же время изолированные курилки в аэропортах должны быть оборудованы так, чтобы исключалась возможность наблюдения за курением.

Летом 2020 года Госдума приняла инициативу о распространении антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию, а также о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним. К никотинсодержащей продукции относятся в том числе электронные сигареты, вейпы, кальяны. Теперь в местах, где запрещено курить сигареты, также запрещается употреблять подобную продукцию. Новые нормы также запрещают курение любой никотинсодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах.

В феврале 2021 года правительство РФ также утвердило правила размещения курилок в многоквартирных домах. Так, в доме может быть оборудована курительная комната, если собственники примут такое решение на общем собрании.