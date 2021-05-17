Минпросвещения не планирует досрочно завершать учебный год в школах

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Завершение учебного года раньше срока в российских школах на фоне подъема заболеваемости COVID-19 не планируется. Об этом ТАСС заявил замминистра просвещения Денис Грибов.

"Пока такого не планируется, - сказал он, отвечая на вопрос о возможном досрочном завершении. - Тем более осталось всего две недели до конца учебного года".

Согласно расчетам ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник продолжил рост и увеличился до 1,09 - максимума с 30 ноября 2020 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 163,1 млн человек, более 3,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 949 573 случая заражения, выздоровели 4 563 254 человека, умерли 116 211. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.