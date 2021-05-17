Очередь перед миграционным центром в Подмосковье перекрыла Путилковское шоссе

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Большая очередь из мигрантов образовалась на Путилковском шоссе в Подмосковье из-за того, что иностранцы хотят успеть до 15 июня продлить срок действия своих патентов на работу и избежать возможной депортации на родину. Об этом ТАСС рассказали в справочной службе Единого миграционного центра в Подмосковье.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились фото и видеокадры большой очереди из мигрантов на Путилковском шоссе. "Граждане из ближнего зарубежья устроили очередь на Путилковском шоссе, что привело к его частичному перекрытию. Произошло это из-за того, что они хотят успеть продлить срок действия своих патентов либо получить новые. Они услышали в СМИ или прочитали в интернете, что с 15 июня все их документы истекают, и решили как можно быстрее получить новые патенты либо продлить старые", - сказали в миграционном центре.

В апреле 2020 года в силу вступил указ президента России, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, иностранцам, длительное время находящимся на нелегальном положении в России, дали возможность выйти "из тени" и урегулировать свой правовой статус. Действие указа продлено до 15 июня этого года.

В апреле нынешнего года замглавы МВД РФ Александр Горовой, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые в настоящее время находятся на территории России, чтобы не доводить дело до принудительного их выдворения. Горовой также подчеркнул, что никакой правоприменительной практики гражданам стран СНГ, находящимся на территории России незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.

По данным МВД, если обычно в России находится от 9 до 11 млн иностранных граждан, в прошлом году их численность составила примерно 5,5 млн человек, почти 900 тыс. из них имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. В числе въезжающих в Россию иностранцев большинство по-прежнему составляют граждане стран СНГ.