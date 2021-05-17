В больницах Петербурга разворачивают дополнительно более 400 коек для пациентов с ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Больницы Санкт-Петербурга из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе вновь открывают дополнительные 459 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в городе свободно 585 таких коек, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

"С 18 мая будут расширены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 20 мая планируется возобновление работы павильона № 5 временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо". Здесь подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них 7 реанимационных коек. С 21 мая городская больница 38 имени Н. А. Семашко возобновит прием инфекционных пациентов, здесь подготовлены 260 коек", - говорится в сообщении.