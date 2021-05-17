В Сочи волонтеров задействовали в патрулировании улиц и охране общественного порядка

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Власти Сочи привлекли волонтеров к охране общественного порядка на улицах города. Их задействуют в патрулировании и проведении профилактических бесед совместно с сотрудниками правоохранительных органов, сообщил мэр Алексей Копайгородский у себя в Telegram-канале.

"В Сочи создано движение волонтеров общественного порядка. У нас в городе хорошо развито волонтерское движение, теперь появились и группы правовой направленности. В состав вошли активисты, спортсмены, лидеры общественных объединений, сотрудники администрации, представители депутатского корпуса и ТОСов (органов территориального общественного самоуправления - прим. ТАСС), а также студенты сочинских вузов и ссузов. Рейдовые мероприятия проходят совместно с сотрудниками правоохранительных структур в дневное и вечернее время", - говорится в сообщении Копайгородского.

Уточняется, что волонтеры уполномочены совместно в сотрудниками правоохранительных органов выявлять факты асоциального поведения, распития спиртных напитков в общественных местах, вандализма, проводить профилактическую работу с нарушителями. Волонтеры будут принимать участие в патрулировании спальных районов города и основных маршрутов, пользующихся популярностью у туристов.

Сочи - один из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха.