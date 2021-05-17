Путин поручил кабмину подготовить законопроект о ведении учета домашних животных

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2021 года подготовить законодательные поправки о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.

"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик", - говорится в документе.

Также кабмин должен подготовить поправки, определяющие особенности владения и распоряжения со стороны организаций и муниципальных образований безнадзорными животными, находящимися на их территориях, включая вопросы передачи новым собственникам. При этом такой законопроект должен также устанавливать соответствующую ответственность таких организаций.

Поручение Генпрокуратуре

Также Путин потребовал от Генеральной прокуратуры проверить, как органы исполнительной власти всех уровней и организации исполняют требования законов в области ответственного обращения с животными. Отмечается, что эту задачу необходимо выполнить до 1 сентября. Ответственным назначен генпрокурор Игорь Краснов.

Для "обеспечения безопасности граждан, соблюдения принципов гуманности при обращении с животными и с учетом ранее данных поручений" Путин также указал правительству РФ вместе с региональными властями "обеспечить рассмотрение вопроса финансового обеспечения расходных обязательств консолидированных бюджетов субъектов РФ возникающих при реализации законодательства в области ответственного обращения с животными".

Данные поручения даны по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.