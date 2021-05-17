Поселок Изборск под Псковом вошел в ассоциацию самых красивых деревень России

ПСКОВ, 17 мая. /ТАСС/. Древний поселок Изборск в Псковской области, считающийся одним из мест зарождения российской государственности, вошел в ассоциацию "Самые красивые деревни и городки России", сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Делегация ассоциации "Самые красивые деревни и городки России" посетила Изборск <...>, установив там специальный знак. Ассоциация объединяет сельские населенные пункты и малые города, обладающие исключительным культурным и природным наследием. В задачи ассоциации входит повышение их известности, обучение наилучшим практикам использования этого наследия для привлечения туристов, новых жителей, инвесторов и содействия их экономическому развитию", - говорится в сообщении.

Впервые Изборск упомянут в летописи под 862 годом в связи с призванием варягов. Изборск достался Трувору (младшему брату Рюрика), который княжил здесь два года. По преданию, Изборск был основан Словеном, сыном Гостомысла, давшим ему имя в честь Избора, сына Словена. Близ Изборска расположено Труворово (Старое Изборское) городище - археологический памятник VII-XVIII веков.