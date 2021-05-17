Губернатор Петербурга не исключил усиления ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что в городе будут усилены ограничительные меры, связанные с пандемией в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом и количества госпитализаций.

Об этом он сказал в эфире "Радио России".

"Эпидемия коронавируса продолжается, на прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций - за неделю практически 30%. В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения", - сказал Беглов.

При этом он отметил, что "в Европе свирепствует индийский штамм коронавируса и люди крайне нуждаются в вакцине".

В Санкт-Петербурге сохраняется требование обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте. Необходимо также согласовывать с комитетами по культуре, физической культуре и спорту или по промышленной политике, инновациям и торговле проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий с численностью посетителей более 75 человек. Срок действия основных ограничений установлен до 30 мая с возможностью последующего продления.