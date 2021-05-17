Для пострадавших и семей погибших в Казани собрано свыше 73 млн рублей пожертвований

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Более 73 млн рублей пожертвований собрано Сбербанком и Российским Красным Крестом (РКК) для пострадавших и семей погибших при вооруженном нападении на гимназию №175 в Казани. Об этом журналистам сообщила пресс-служба президента Татарстана.

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"Центральный аппарат Российского Красного Креста совместно с правительством Республики Татарстан завершает сбор средств, открытый 11 мая. На 14:00 17 мая собрано 73 165 384 рубля. Сейчас ведется работа по определению списка потребностей пострадавших и их семей, которых затронула трагедия в казанской гимназии", - говорится в сообщении.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Сбербанк и РКК за инициативу и помощь. По его словам, совместная работа с правительством республики поможет оперативно оказать помощь всем нуждающимся.

"В это непростое время мы чувствуем всеобщую поддержку от наших партнеров, коллег, от всех жителей нашей страны. Хочу сказать искренние слова благодарности каждому, кто не остался равнодушным к нашей беде", - сказал глава региона, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам председателя РКК Павла Савчука, все средства будут направлены на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям, на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения, на реабилитацию пострадавших. При необходимости погибшим в этой трагедии будут установлены памятники. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте РКК. Сбербанк оперативно обеспечил организацию сбора средств на счет РКК, в том числе удобный и быстрый платеж через Сбербанк онлайн, а также максимальное информирование жителей РФ о возможности помочь.

"В долгосрочном периоде школьникам и педагогам будет оказываться психосоциальная поддержка, а в гимназии №175 планируем создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки. Также сейчас обсуждается вопрос с правительством Татарстана и соответствующими банками о помощи в погашении имеющихся кредитов", - отметил Павел Савчук.