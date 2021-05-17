Верховный суд Украины отложил рассмотрение кассации по делу Януковича до 16 августа

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины отложил до 16 августа рассмотрение кассации по делу о государственной измене в отношении экс-президента страны Виктора Януковича. Решение связано с тем, что адвокаты не могут обеспечить участие бывшего украинского лидера в заседании по причине пандемии коронавируса, сообщил Верховный суд в понедельник в своем телеграм-канале.

"17 мая 2021 года коллегия судей третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда удовлетворила ходатайство стороны защиты о том, чтобы перенести судебное заседание по делу <...> об обвинении В. Ф. Януковича", - говорится в сообщении. Уточняется, что основанием стали проблемы адвокатов, вызванные затруднением при пересечении границы с Россией, где проживает бывший президент, из-за действующих противоэпидемических мер. "Ходатайство было обосновано тем, что в связи с временным ограничением въезда иностранных граждан на территорию РФ адвокат осужденного не имел возможности обеспечить участие Януковича в судебном заседании с использованием собственных технических средств и программного обеспечения", - пояснили в суде, добавив, что следующее заседание по делу назначено на 12:00 16 августа.

Ранее, 9 апреля, в адвокатском объединении "Авер лекс", которое представляет интересы Януковича в суде, корреспонденту ТАСС сообщили, что бывший глава государства обратился в Верховный суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению кассационной жалобы на решения Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда в деле о потере Крыма. По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, требование его клиента связано с тем, что он не может лично прибыть на судебное заседание, поскольку есть угроза его жизни и здоровью. При этом, по словам защитника, Янукович "постоянно заявлял о заинтересованности в сотрудничестве с органами досудебного расследования и суда первой инстанции с целью установления объективной истины в деле".

12 апреля Кассационный уголовный суд Украины отказал экс-президенту в обеспечении его участия по видеосвязи в рамках международной правовой помощи при рассмотрении кассации по делу о госизмене. При этом суд предложил Януковичу принять участие в заседании с помощью другой системы связи - "TrueConf", несмотря на то что закон, как пояснили ТАСС в юридических кругах, предусматривает участие только посредством видео-конференц-связи. Кроме того, суд заявил, что участие Януковича в рассмотрении кассации не является обязательным.

Приговор Януковичу

Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович в процессе не участвовал.

Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор адвокаты подали несколько апелляционных жалоб. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года отклонил апелляцию защиты и оставил приговор в силе. Адвокаты экс-президента теперь обжалуют это решение в Верховном суде.